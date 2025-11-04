Vinculan a proceso a hombre por robo a tienda de conveniencia en Ciudad Madero

Raúl Enrique "L" fue vinculado a proceso por robo a comercio con violencia en Ciudad Madero. El acusado ingresó a una tienda de conveniencia portando un arma blanca y se apoderó de dinero en efectivo y mercancía.

La agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso de Raúl Enrique "L" por el delito de robo a comercio con violencia, luego de que la representación social presentó pruebas que acreditaron la responsabilidad del imputado en los hechos ocurridos el 28 de septiembre de 2025.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con las investigaciones, el hombre presuntamente cometió el robo en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Primero de Mayo en Ciudad Madero, cuando ingresó portando un arma blanca y se apoderó de dinero en efectivo y mercancía.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que la autoridad judicial impuso un plazo de tres meses para la investigación complementaria.