Estudiantes quitan sal al agua de mar

Con un innovador proyecto que utiliza extractos naturales del nopal, la sábila y la moringa, un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero obtuvo el primer lugar en un certamen científico realizado en Ciudad Victoria.

La propuesta, encabezada por la doctora Luciana Morales Sanodio, plantea una alternativa sustentable para la obtención de agua potable a partir del agua de mar, un tema crucial ante la creciente escasez del recurso en el sur de Tamaulipas.

El método -actualmente en proceso de registro de patente- permite reducir la salinidad del agua hasta niveles que cumplen con los estándares internacionales de calidad para el consumo humano e industrial. Además, destaca por su bajo consumo energético y ausencia de residuos contaminantes, superando incluso la eficiencia de tecnologías como la ósmosis inversa.

El equipo, conformado por nueve estudiantes de ingeniería, ha logrado posicionar al Tecnológico de Ciudad Madero como una institución referente en innovación ambiental, demostrando que el talento joven tamaulipeco puede ofrecer soluciones concretas a los retos globales en materia de sustentabilidad.



