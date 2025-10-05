Revisa PC estado de las iglesias

Madero, Tam.- Con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de la ciudadanía, la Coordinación Regional de Protección Civil puso en marcha un operativo de inspección estructural y de medidas de seguridad en templos religiosos de la zona conurbada.

Las revisiones buscan comprobar que los inmuebles cuenten con las condiciones adecuadas para recibir a los feligreses, especialmente durante celebraciones con alta afluencia.

Entre los aspectos evaluados se encuentran las instalaciones eléctricas, salidas de emergencia, señalización, rutas de evacuación y condiciones estructurales.

El titular regional de Protección Civil, Rafael Chirinos Aguilar, informó que hasta el momento se han inspeccionado más de diez templos de distintas religiones en los tres municipios, donde se emitieron recomendaciones para atender detalles menores detectados durante las visitas.

"Nuestro objetivo no es sancionar, sino prevenir cualquier tipo de accidente. Las iglesias son espacios de reunión comunitaria, por eso es fundamental asegurar que estén en condiciones óptimas", explicó el funcionario.

Además de las inspecciones, personal de Protección Civil imparte talleres informativos a los responsables de los templos sobre protocolos de evacuación y primeros auxilios, fortaleciendo así la cultura de la prevención.

El operativo continuará durante las próximas semanas y se ampliará a otros espacios públicos con alta concentración de personas.