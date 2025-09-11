Niega alcalde peligrosidad de cocodrilos

Aunque los reportes oficiales de Protección Civil, autoridades de Turismo del Estado y que medios de comunicación han documentado al menos una decena de avistamientos y capturas de cocodrilos en Playa Miramar durante 2024 y en 2025, avistamientos en el río Pánuco a la altura de la Escollera, el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, insiste en negar la situación.

El edil declaró "a ver, en Playa Miramar no hay cocodrilos. Te lo digo con toda claridad", argumentando que en lo que va del año más de 4 millones 400 mil bañistas han disfrutado del principal destino turístico de Tamaulipas sin que se registre un sólo ataque.

"Te lo digo bien claro, no tenemos cocodrilos en los 8 kilómetros de playa Miramar".

También desestimó que los lagartos pudieran llegar al máximo paseo turístico a través del río Pánuco.

Sin embargo, los hechos contradicen sus palabras, pues en junio de 2024, se reportaron tres cocodrilos en distintos puntos de la playa, lo que obligó a desalojar a turistas y en el mes de julio, la Secretaría de Turismo estatal reconoció al menos cuatro avistamientos.

Durante agosto, Protección Civil capturó tres ejemplares y halló uno más muerto, mientras bañistas vivieron escenas de pánico cuando un reptil apareció entre ellos.

En noviembre, Bomberos municipales capturaron un cocodrilo de casi dos metros entre las escolleras.

Asimismo la dirección de Protección Civil a cargo de Ricardo Aguirre Martínez, no descarta que la creciente del río Pánuco los haga llegar de nuevo hasta la playa.