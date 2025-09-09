Sorprende ritual en Playa Miramar

Un inusual acontecimiento captó la atención de visitantes de Playa Miramar este fin de semana, luego de que un grupo de personas realizara un ritual en honor a la llamada “Niña Blanca”.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, al menos diez participantes ingresaron al mar portando una imagen que fue objeto de veneración. Posteriormente, continuaron la ceremonia sobre la arena, donde colocaron mesas, sillas y hasta una bocina para acompañar el acto.

Familias que se encontraban en la zona observaron sorprendidas la actividad y compartieron en redes sociales su desconcierto, especulando si se trataba de un acto de brujería o de un ritual de petición. Entre los comentarios, algunos señalaron que este tipo de prácticas suelen estar relacionadas con la búsqueda de buena suerte o del amor.

Aunque la escena generó curiosidad y debate, hasta el momento no se ha emitido postura oficial por parte de las autoridades sobre este hecho, que se suma a los eventos atípicos registrados en el principal destino turístico del sur de Tamaulipas.



