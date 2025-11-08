Clausura Profepa trabajos en hotel

Como parte de un operativo para prevenir, detectar y sancionar actividades ilegales que afecten manglares, humedales, dunas y zonas federales marítimo-terrestres, la Profepa clausuró parcialmente los trabajos de ampliación de un hotel y un condominio en construcción en Playa Miramar en Tamaulipas.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que del 27 al 31 de octubre realizó un operativo de inspección en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en ecosistemas costeros.

¿Qué ocurrió?

Durante esta jornada, se llevaron a cabo 50 visitas de inspección en 14 entidades federativas, de las cuales 37 corresponden a obras y actividades en ecosistemas costeros y 13 a ocupaciones en Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). En Tamaulipas, clausuraron parcialmente los trabajos de ampliación de un hotel y un condominio en construcción, ambos ubicados en Playa Miramar, Ciudad Madero, por carecer de autorización en materia de impacto ambiental.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?