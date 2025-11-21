Reconocen seguridad de parque petrolero

El Complejo Procesador de Gas Arenque de Petróleos Mexicanos cumplió 7 mil 305 días sin registrar accidentes incapacitantes, como resultado de la aplicación de la Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (PEMEX-SSPA).

De acuerdo a la vocería de Refinería Madero, este logro es resultado de la sinergia entre trabajadoras, trabajadores y directivos, así como de la labor eficiente y responsable que realizan día a día.

Además, la constante capacitación del personal contribuye a incrementar la productividad, la seguridad y la eficiencia en este centro de trabajo.

El Complejo Procesador de Gas Arenque cuenta con tres plantas en las cuales se realizan los procesos de producción, endulzamiento de gas, recuperación de azufre y criogénico, en donde los trabajadores de este centro realizan sus labores de forma segura y eficiente para seguir cumpliendo con la meta de "Cero Accidentes".