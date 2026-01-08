Faltan medicinas para los pacientes con VIH

Personas que viven con VIH y reciben atención médica en el IMSS de Ciudad Madero y el ISSSTE de Tampico, enfrentan una situación preocupante ante el posible desabasto del medicamento antirretroviral Novato, lo que podría poner en riesgo su salud y continuidad en el tratamiento.

La alerta fue emitida por Ana Karen López Quintanilla, presidenta de la Asociación Tamaulipas Diversidas VIHda Trans, quien señaló que, de acuerdo con testimonios de pacientes, el problema estaría relacionado con una compra que no se realizó en tiempo y forma, lo que habría generado fallas en el suministro durante las primeras semanas del año.

Explicó que Novato es un medicamento de reciente incorporación que ha sustituido a otros tratamientos considerados vitales para el control del virus.

La interrupción del tratamiento antirretroviral, advirtieron especialistas y activistas, puede provocar resistencia a los medicamentos, comprometiendo su efectividad y la estabilidad clínica de los pacientes.

López Quintanilla indicó que durante este mes algunos usuarios del Seguro Social y del ISSSTE fueron notificados de que no recibirán su medicamento, sin que hasta el momento exista una explicación oficial clara por parte de las instituciones de salud. Se presume que la situación podría derivarse de falta de previsión en la compra anual de medicamentos, la cual debe garantizar el abasto continuo durante los primeros meses del año.

Se destacó que la adquisición de antirretrovirales debe realizarse con anticipación, ya que cualquier retraso genera periodos de desabasto que ponen en riesgo la vida de los pacientes, quienes no pueden suspender ni modificar sus dosis sin supervisión médica. Incluso lapsos de tres o cuatro meses sin tratamiento pueden generar daños irreversibles.

Exhortó a las personas afectadas a acudir a la Comisión de Derechos Humanos para presentar quejas formales y dar seguimiento a cada caso, con el fin de que se garantice el suministro oportuno de un medicamento indispensable para preservar su salud y calidad de vida.

Aunque no existe una cifra oficial de personas afectadas, se estima que en la región alrededor de mil 600 pacientes reciben tratamiento activo contra el VIH.

El costo del medicamento antirretroviral es de aproximadamente 8 mil pesos mensuales, lo que hace inviable para muchos usuarios adquirirlo por cuenta propia.



