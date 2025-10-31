Joven psiquiátrico atacó en el IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas aclaró los hechos ocurridos la noche del 28 de octubre en el área de Urgencias del Hospital General Regional No. 6 de Ciudad Madero, donde un paciente con antecedentes psiquiátricos protagonizó un altercado con el personal médico y de seguridad.

¿Qué ocurrió?

Según el comunicado emitido por la institución, el paciente llegó referido desde el Hospital Psiquiátrico, acompañado de un familiar, para recibir valoración médica. Tras una primera atención, abandonó el hospital por sus propios medios, pero regresó minutos después en estado alterado, agrediendo verbal y físicamente al personal de enfermería y seguridad.

Durante el incidente, un enfermero del área de Triage resultó con lesiones leves y recibió atención médica inmediata. El personal del IMSS activó los protocolos de seguridad correspondientes para proteger a pacientes, trabajadores y acompañantes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El paciente, tras la intervención del personal, se retiró nuevamente del hospital, pero regresó más tarde intentando ingresar por la fuerza, incluso rompiendo un cristal de la puerta principal, antes de marcharse nuevamente. Familiares del paciente acudieron horas después para recibir orientación sobre su atención médica.