Denuncian muerte por presunta negligencia

Una mujer de 43 años perdió la vida tras una cirugía en el Hospital General Regional del IMSS en Ciudad Madero, en un caso que su familia atribuye a una presunta negligencia médica.

De acuerdo con la denuncia, durante la intervención le habrían perforado el intestino y la vejiga, lo que derivó en una severa infección que acabó con su vida.

El hijo de la víctima, Carlos Enrique Medina Marín, relató que su madre, identificada como Irma, ingresó al hospital con un fuerte dolor abdominal cuyo origen no lograban determinar los médicos.

"Primero dijeron que era una hernia, luego que tenía un ovario inflamado. La operaron y nos aseguraron que todo había salido bien", contó.

Sin embargo, a los pocos días del procedimiento, el estado de salud de Irma comenzó a deteriorarse.

"La herida se le abrió y empezó a supurar. El sábado la regresamos al hospital porque drenaba pus a chorros", explicó.

Tras su reingreso, los médicos informaron que la paciente tenía una infección severa en la matriz y que sería necesario retirarla.

"Después nos dijeron que también le habían perforado el intestino y la vejiga. Fue algo terrible", añadió el joven.

La condición de Irma empeoró rápidamente, "el lunes mi hermana fue a verla y ya no nos reconocía. Decía cosas sin sentido, perdió la memoria y la vista. Los doctores nos dijeron que tenía una infección interna muy fuerte. Fue una pesadilla", narró con evidente tristeza.

Poco después, el personal del hospital notificó que sería trasladada a terapia intensiva.

"Nos advirtieron que ya no le quedaban muchos días, sino horas. Mi mamá luchó, pero no resistió", lamentó Carlos Enrique.

La familia analiza ahora interponer una denuncia formal por mala práctica médica, con el propósito de que se investigue el caso y se determinen responsabilidades.

"Queremos justicia. No queremos que otra familia pase por lo mismo. Mi mamá confió en los médicos... y la dejaron morir", expresó el hijo.