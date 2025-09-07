Modernización y fortalecimiento médico en Hospital Civil de Madero

El Hospital Civil de Ciudad Madero continúa su proceso de modernización y fortalecimiento médico con la incorporación de nuevos especialistas en cirugía y anestesiología, medida que permitirá ampliar su capacidad de respuesta y ofrecer servicios más completos a la población de la zona conurbada.

El director del hospital, Salvador Mojarro Sánchez, explicó que ya se autorizaron plazas para anestesiólogos y cirujanos, además de médicos en áreas como cirugía maxilofacial, otorrinolaringología y oftalmología, quienes se integrarán en breve a la plantilla laboral.

Actualmente, el nosocomio cuenta con 730 trabajadores, pero con estas contrataciones y las que están en proceso se prevé alcanzar la cifra de mil empleados en el corto plazo.

El hospital opera con tres quirófanos activos —dos de cirugía general y uno para endoscopía— y alrededor de 120 especialistas, lo que ha permitido diversificar la atención de padecimientos.

Aunque la gineco-obstetricia sigue siendo el servicio más solicitado, Mojarro Sánchez recordó que la institución ha dejado de ser un hospital materno-infantil para consolidarse como un hospital general, capaz de atender emergencias de distinta naturaleza.

Entre las enfermedades más comunes que llegan al área de urgencias se encuentran la diabetes y la hipertensión, muchas veces en condiciones críticas. Por ello, el directivo adelantó que se contempla la contratación de más médicos urgenciólogos, ya que actualmente solo se cuenta con uno por turno.

De igual manera, se planea cubrir áreas donde aún existen carencias, como neumología y endocrinología, además de seguir reforzando los servicios de cirugía y anestesia.