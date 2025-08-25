Denuncian abuso de autoridad en Miramar

Una joven identificada como Daniela García Loredo denunció públicamente haber sido víctima de abuso de autoridad por parte de elementos de la Marina y Guardias Estatales, luego de un incidente registrado la tarde del sábado en la playa Miramar.

De acuerdo con el testimonio, alrededor de las 16:00 horas la joven se encontraba realizando buceo en el malecón, práctica que asegura realiza desde hace años.

Relató que, aunque el agua apenas le llegaba a la cintura y ondeaba la bandera amarilla -lo que permite ingresar al mar bajo responsabilidad personal-, un marino le exigió salir del agua.

Según su versión, al retirarse fue empujada por uno de los uniformados, acción que provocó un altercado en el que ella respondió para defenderse. Posteriormente, se solicitó apoyo a la Policía, quienes al detenerla presuntamente la habrían golpeado tanto en la patrulla como en las instalaciones de barandilla.

García Loredo aseguró que, esposada, recibió golpes en el rostro, costillas y estómago, además de que le arrebataron su teléfono celular, rompieron el dispositivo y sustrajeron dinero en efectivo de su cartera.

Señaló que de 20 mil pesos que llevaba consigo sólo le regresaron 8 mil 500, además de retenerle alhajas de oro que portaba.

La denunciante afirmó que cuenta con una testigo que presenció la agresión y adelantó que acudirá a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para interponer una denuncia formal contra los responsables.

Familiares y amigos de la afectada demandan justicia y una investigación a fondo sobre la actuación de los elementos involucrados.



