Denuncian un caso de maltrato animal

Vecinos de la colonia Primero de Mayo denunciaron un presunto caso de maltrato animal luego de que, según testimonios, un joven menor de edad arrojara desde el tercer piso de un edificio a un gato, provocándole múltiples lesiones.

De acuerdo con los relatos, el hecho ocurrió la noche del lunes, cuando el presunto agresor, aparentemente bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia, se molestó al ver al felino frente a la puerta de su departamento.

Testigos señalaron que el joven levantó al animal y lo lanzó al vacío sin consideración.

"Anteriormente sólo le gritaba a la gatita para ahuyentarla, pero anoche lo desconocimos, como que no era él", comentó la vecina Laura Gómez.

"Nos duele ver cómo sufre este animalito y no poder hacer más", agregó.