Reconstruyen traquea en hospital tamaulipeco

Por primera vez en Tamaulipas se llevó a cabo una cirugía de reconstrucción de tráquea en un hospital público, procedimiento encabezado por el especialista en tórax y pulmón, Dr. Carlos Pérez Valladares, en el Hospital IMSS-Bienestar "Heriberto Espinosa Rosales" de Ciudad Madero.

La operación se practicó a un paciente con antecedentes de diabetes, quien presentaba un estrechamiento severo en la tráquea como consecuencia de haber permanecido intubado.

Al no responder a los intentos de dilatación, fue necesario retirar el segmento dañado y unir los extremos sanos.

La intervención duró alrededor de cinco horas y, de manera sorprendente, el paciente pudo ser dado de alta el mismo día.

"Se trató de una urgencia mayor, pues el cierre progresivo de la tráquea ponía en riesgo la vida del paciente. La única alternativa era la cirugía reconstructiva", detalló Pérez Valladares.

En hospitales privados, un procedimiento de esta naturaleza puede alcanzar los 500 mil pesos; sin embargo, en esta ocasión no significó costo alguno para el paciente, lo que subraya el impacto de la salud pública al acercar tratamientos de alta especialidad.

La reconstrucción de tráquea es un procedimiento poco frecuente, y su realización en Ciudad Madero abre la posibilidad de ampliar la capacidad del hospital para practicar otras intervenciones de alta complejidad, como cirugías curativas de cáncer de pulmón, siempre que se logre una detección temprana.