Inicia ciclo escolar sin energía eléctrica

El arranque del ciclo escolar 2025-2026 en la Secundaria General No. 7 "Isaac Newton" se ve marcado por un problema que persiste desde abril: el plantel continúa sin servicio de energía eléctrica, lo que complica severamente el desarrollo de las clases.

El director del plantel, José Mario Marín Roque, explicó que la falla se originó luego de un conato de incendio en el transformador, incidente que además dejó dañado el sistema de cableado de toda la escuela.

"La situación es crítica. Hemos dialogado con los padres de familia para buscar soluciones, pero sin electricidad los salones resultan insoportables. El calor es extremo y sin ventilación los alumnos no pueden permanecer mucho tiempo dentro de las aulas", expresó.

La secundaria atiende entre 500 y 600 estudiantes, distribuidos en 18 grupos.

Para evitar la suspensión total de actividades, se implementó un esquema híbrido: tres días presenciales y dos en línea. Sin embargo, padres y maestros reconocen que esta modalidad no garantiza el mismo nivel de aprendizaje.

Paola Figueroa, madre de una alumna de segundo grado, manifestó, "pensamos que al regreso a clases ya estaría resuelto, pero seguimos igual. Los niños no pueden aprender en estas condiciones. Urge que la CFE o el Gobierno intervengan".