Se va a canal con todo y automóvil

Un conductor resultó lesionado luego de que el vehículo en el que viajaba se precipitara a un canal a cielo abierto tras chocar en la entrada al fraccionamiento 18 de Marzo, durante la madrugada de este domingo.

El accidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas, siendo los Veladores de la Zona Sur quienes dieron aviso a los cuerpos de emergencia.

De inmediato se trasladaron al sitio elementos de Bomberos, paramédicos de Voluntarios de la Zona Sur de Tamaulipas y personal del Radio Club DX.

El joven automovilista quedó atrapado en el interior de la unidad, por lo que fue necesario realizar maniobras de rescate para liberarlo.

Trascendió que presentaba una posible fractura en una de sus extremidades, además de diversos golpes contusos, por lo que fue trasladado a un hospital de la zona.

De acuerdo con el reporte, el conductor se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento del percance.