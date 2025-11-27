Exigen justicia por Mallely Joulin

Con profundo dolor e indignación, familiares y amigos de Mallely Joulin, joven que perdió la vida al ser arrollada mientras se dirigía a su trabajo, se reunieron para exigir a las autoridades el esclarecimiento del caso y la captura del responsable.

Blanca Calles, madre de la víctima, visiblemente afectada, relató la crisis emocional que atraviesa la familia tras la muerte de su hija, quien dejó huérfanos a dos menores de 15 y 11 años.

Señaló que, pese a la frecuencia de accidentes en la zona, "el gobierno no hace nada" y pidió que el caso no quede impune.

"Me la mataron, quiero justicia por mi hija. Era mi niña... El dinero no me la va a devolver", expresó Calles, recordando los últimos momentos con su hija antes de que ocurriera la tragedia.

Familiares informaron que el conductor implicado habría abandonado el lugar del accidente y se presume que asistió esa misma noche a una boda. Lamentaron que mientras ellos enfrentaban el dolor de un sepelio, otros continuaban con sus celebraciones sin mostrar empatía.