Vinculan a proceso a presunto autor de doble homicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que un juez de control vinculó a proceso a Israel "V", señalado como presunto autor intelectual del homicidio de Juan Antonio Rodríguez y su hijo Sergio Rodríguez, ocurrido el pasado 21 de octubre en el Libramiento Poniente de Tampico.

De acuerdo con las investigaciones, Israel "V" habría ordenado el asesinato de su socio Juan Antonio Rodríguez, con quien mantenía diferencias por temas relacionados con los restaurantes "El Huastequito". Para cometer el crimen, presuntamente contrató a varios individuos, entre ellos Neftalí "A", quien también fue detenido y vinculado a proceso.

Las indagatorias revelan que el ataque fue planeado con al menos dos semanas de anticipación.

Las víctimas fueron interceptadas cuando viajaban a bordo de una camioneta Jeep Grand Cherokee color dorado, y atacadas a quemarropa desde ambos costados del vehículo.

Juan Antonio Rodríguez, recibió seis disparos, mientras que su hijo Sergio fue alcanzado por cinco proyectiles, uno de ellos cuando intentaba cubrirse con su teléfono celular: ambos fallecieron en el lugar.

El Ministerio Público presentó los elementos de prueba suficientes para que el juez determinara la vinculación a proceso de los imputados y fijara un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.