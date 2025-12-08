Utiliza hospital del IMSS pirotecnia sin permiso

La detonación de pirotecnia durante una celebración realizada por personal del Hospital General Regional Número 6 del IMSS quedó bajo investigación, luego de confirmarse que no existía ningún permiso autorizado por Protección Civil para realizar este tipo de actividades dentro de las instalaciones médicas.

Rafael Chirinos Aguilar, coordinador regional de Protección Civil Estatal, informó que hasta el momento no se ha encontrado registro alguno que avale el uso de pirotecnia en el nosocomio, por lo que se inició un procedimiento para determinar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

En el momento de las detonaciones, dentro del hospital permanecían pacientes en estado delicado, lo que generó molestia entre familiares y derechohabientes.

Consideraron el acto como una falta de criterio y un riesgo innecesario en un espacio donde la prioridad debe ser la atención y el bienestar de los enfermos.

Rafael Chirinos, subrayó que la pirotecnia en instalaciones médicas representa una falta grave por el riesgo que implica para pacientes, personal y visitantes. Aseguró que el caso será revisado con rigor para evitar que situaciones similares se repitan.