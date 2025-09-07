Millonaria inversión de CFE en Altamira

Madero, Tam.- La Comisión Federal de Electricidad prepara una inversión cercana a los 400 millones de pesos para la construcción de una planta generadora de energía en Altamira, muy cerca de los límites con Ciudad Madero, lo que marcará un paso clave en el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica del sur de Tamaulipas.

El alcalde Erasmo González Robledo, informó que representantes de la paraestatal sostuvieron reuniones con el ayuntamiento hace poco más de dos semanas, en las que solicitaron apoyo para la obtención de permisos de obra y construcción.

"Se trata de una inversión histórica que garantizará la suficiencia energética de nuestra región en un servicio tan básico e indispensable como lo es la electricidad.

Además, significará empleos para nuestra gente y una plataforma sólida para atraer nuevas inversiones", destacó el edil.

De acuerdo con lo proyectado, los trabajos comenzarán en noviembre y deberán iniciar formalmente antes de que concluya el año.

La planta tendrá como objetivo responder al crecimiento industrial y urbano en la zona norte de Madero y Altamira, así como solucionar las frecuentes variaciones de voltaje que afectan a la población.

La obra ha sido catalogada como estratégica para el sur de Tamaulipas, pues no sólo incrementará la capacidad de generación eléctrica, sino que también impulsará la economía local mediante la creación de empleos directos e indirectos, consolidando a la región como un polo atractivo para nuevas inversiones.