Lanzan app para denunciar automóviles abandonados

Con la finalidad de mejorar la seguridad, la imagen urbana y reducir riesgos sanitarios, el Ayuntamiento de Ciudad Madero habilitó una nueva herramienta digital que permitirá a los ciudadanos reportar vehículos abandonados en la vía pública.

La síndico, Alicia Lerma Cervantes, explicó que a través de la plataforma de atención ciudadana los vecinos podrán registrar la ubicación exacta de las unidades en desuso, con lo cual dará inicio un proceso administrativo que contempla tres notificaciones al propietario.

En caso de que no retire el vehículo, el municipio procederá a removerlo.

"Lo que buscamos es eliminar un problema que afecta a la seguridad y también a la salud pública, ya que muchos de estos autos se convierten en criaderos de fauna nociva o en espacios utilizados para actos de inseguridad", señaló.

Lerma Cervantes, precisó que la medida no contempla multas económicas directas, salvo que el propietario acuda al área de Ingresos a aclarar la situación del automotor.

"Para los vecinos no habrá ningún costo. El único responsable de retirarlo es el dueño del vehículo", puntualizó.

La funcionaria destacó que desde el primer día de operación ya se recibió un reporte, lo que refleja la necesidad de contar con este tipo de mecanismos.

"No habrá límite en las denuncias; cada caso será atendido y se le dará seguimiento puntual", afirmó.

Con esta acción, la administración municipal busca consolidar una ciudad más ordenada y segura, libre de automóviles en estado de abandono que afectan la imagen de las colonias, citó por último.