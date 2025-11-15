Participa alcaldesa en Foro de Mujeres

Con una perspectiva que reconoce el valor de escuchar, aprender y compartir experiencias con las mujeres de la Zona Sur de Tamaulipas, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, participó como invitada de honor en el 3er Foro Mujeres de Cambio realizado en Ciudad Madero, un espacio dedicado a fortalecer el liderazgo y el desarrollo económico de las mujeres emprendedoras de la región.

El evento, encabezado por el alcalde Erasmo González Robledo, reunió a destacadas líderes, funcionarias y empresarias comprometidas con el empoderamiento femenino, entre ellas Cristina Arias, directora de Operaciones e Innovación de Disruptivo Mujeres de Cambio, y Yuraima Martínez Alanís, directora del Distrito Ciudad Victoria de Banamex.

¿Cuál es la importancia del foro?

Al participar en el encuentro, la alcaldesa subrayó que este tipo de espacios representan una oportunidad invaluable para escuchar y aprender de otras líderes tamaulipecas. "Conocer las experiencias y los sueños de las mujeres de la Zona Sur de Tamaulipas es para mí un gran aprendizaje", expresó, al reconocer el talento y la visión de quienes integran esta red de transformación.

¿Qué papel juega Carmen Lilia Canturosas?