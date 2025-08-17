Turista acusa extorsión de tránsitos en Cd. Madero

Un turista exhibió públicamente a tres oficiales de Tránsito y Vialidad de Ciudad Madero, quienes presuntamente lo extorsionaron con tres mil pesos mientras circulaba por el corredor urbano Luis Donaldo Colosio.

El afectado señaló que los agentes, asignados a la patrulla 004, lo detuvieron y le propusieron "arreglarse en el lugar" para evitar que un Juez Calificador le impusiera una multa de hasta siete mil pesos.

En el video grabado por el denunciante se escucha claramente cómo los uniformados le piden mil pesos a cada uno a cambio de dejarlo ir, argumentando que le estaban "haciendo el paro".

La grabación, que ya circula en redes sociales y se ha vuelto viral, muestra también los rostros de los elementos involucrados.

Durante la actual administración municipal encabezada por Erasmo González Robledo, se han multiplicado los señalamientos contra agentes de Tránsito por presuntas "mordidas" tanto a conductores locales como a turistas, sin que hasta el momento se hayan aplicado sanciones ejemplares.

Cabe recordar que los elementos fueron sometidos recientemente a los exámenes de control y confianza, cuyos resultados aún no han sido entregados al municipio por la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Sin embargo, la evidencia difundida en este caso abre la puerta para que se tomen medidas inmediatas y se determine su baja definitiva de la corporación.