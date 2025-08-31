Verano exitoso para el sur de Tamaulipas

La temporada vacacional de verano dejó buenos resultados para el sector turístico y comercial del sur de Tamaulipas, con un aumento en la derrama económica de hasta un 40 por ciento en algunos giros, según reporta el sector empresarial.

Ramón Gómez Narváez, presidente del Consejo Empresarial, Comercial y Turístico de Madero (CECOTUR), señaló que, a diferencia de años anteriores, las condiciones climáticas fueron favorables, sin la presencia de huracanes o tormentas que pudieran afectar la afluencia de visitantes. Esto permitió que Playa Miramar y otros espacios recreativos se mantuvieran concurridos por turistas de otras regiones y familias locales, quienes eligieron la playa como una opción accesible de esparcimiento.

"Nos fue muy bien porque no hubo problemas climatológicos, la gente disfrutó del calor y tanto turistas como locales abarrotaron la playa. En general fue un ganar-ganar para todos", comentó. Gómez Narváez destacó que diversos sectores se beneficiaron durante la temporada, incluyendo hoteles, restaurantes, bares, comercios de alimentos, transporte público y otros negocios locales.

En comparación con los últimos cinco años, este verano se posiciona como uno de los mejores, incluso superando las expectativas iniciales.

Recordó que la temporada más crítica fue 2020, debido a la pandemia, que afectó al turismo durante dos años, pero en las últimas dos temporadas se ha observado una recuperación constante.