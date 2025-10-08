Alumna sufre fractura dentro de secundaria

Una estudiante de 14 años resultó con una fractura en el tobillo derecho mientras se encontraba en clases dentro de la Secundaria Técnica No. 52, ubicada en la colonia Elías Piña.

Aparentemente, la menor, de unos 13 años de edad se levantó de su pupitre y dió un mal paso que le hizo que cayera al suelo, doliéndose de inmediato de su tobillo.

De acuerdo con familiares que llegaron al plantel, tras el accidente transcurrieron más de 30 minutos antes de que arribara una ambulancia al plantel, pese a los insistentes llamados de auxilio.

Ante la demora, elementos de Voluntarios Zona Sur acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios a la menor, inmovilizándole la extremidad afectada.