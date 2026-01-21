Realiza IMSS tercera donación de órganos

El Instituto Mexicano del Seguro Social concretó con éxito la tercera procuración de órganos en lo que va del año 2026, procedimiento efectuado en el Hospital General Regional No. 6 de Ciudad Madero, donde se obtuvieron riñones y córneas que permitirán mejorar la calidad de vida de pacientes en espera de un trasplante.

La donación fue posible gracias a la decisión solidaria de la familia de un hombre de 42 años, originario de Ciudad Mante, quien perdió la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. Tras autorizar el proceso, los órganos y tejidos fueron trasladados a la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 del IMSS, en Monterrey, Nuevo León, para su implante en pacientes inscritos en la lista nacional de espera.

La coordinadora de Procuración de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante del hospital, Diana Patricia Guerrero Amieva, señaló que este resultado fortalece el posicionamiento de la unidad como referente en este tipo de procedimientos a nivel nacional, además de reflejar un avance significativo en la sensibilización de la población derechohabiente sobre la importancia de la donación.

Indicó que, con el paso de los años, este acto solidario ha dejado de verse como un tema prohibido o lejano, para convertirse en una alternativa real que salva vidas y ofrece nuevas oportunidades a personas con enfermedades crónicas o terminales.

La especialista subrayó que el éxito del operativo fue posible gracias a la intervención coordinada de personal médico, de enfermería, trabajo social, logística y transporte aéreo, quienes garantizaron el manejo adecuado de los órganos y su traslado oportuno a la ciudad de Monterrey.

Finalmente exhortó a la ciudadanía a informarse y sumarse a la cultura de la donación altruista de órganos y tejidos, recordando que cualquier persona puede manifestar su voluntad como donadora a través de las plataformas oficiales del Centro Nacional de Trasplantes y del propio instituto.



