Detienen a hombre acusado de robar a tiendas de conveniencia en zona sur de Tamaulipas

Elementos de la Guardia Estatal detuvieron a un hombre señalado por su presunta participación en varios robos a tiendas de conveniencia en el municipio de Ciudad Madero.

Al realizar la verificación en la Plataforma México, se confirmó que el detenido, quien es originario de Altamira, cuenta con un mandamiento judicial vigente por robo a comercio, fechado el 28 de agosto de 2025.

El sujeto estaría relacionado con diversos robos a tiendas de conveniencia en la zona sur del estado. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ) para las investigaciones correspondientes a fin de deslindar responsabilidades.

Detenido en Tampico

Días antes, en Tampico, se logró la detención de un hombre responsable de robo a negocio con violencia en de la zona Centro de Tampico.

De acuerdo con el reporte, un masculino ingresó al establecimiento y amenazó a empleados con una arma blanca. A través del sistema de videovigilancia, se detectó a un masculino con las características similares sobre la calle Díaz Miron.

Con esta información, la Guardia Estatal logró ubicar a la persona, que fue trasladada para su puesta a disposición ante la autoridad competente.