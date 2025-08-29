Se desploma marquesina

Durante la madrugada de este jueves, una marquesina se desplomó en el bar denominado Moe´s ubicado sobre la avenida Álvaro Obregón, lo que provocó la movilización de los cuerpos de auxilio; a pesar del percance, no se registraron heridos.

El director de Protección Civil, Ricardo Aguirre Martínez, informó que el reporte ingresó a la central alrededor de las 05:30 de la mañana, por lo que personal de Bomberos y de la corporación a su cargo acudió al lugar para asegurar el área y confirmar que no hubiera personas atrapadas bajo los restos de la estructura.

Más tarde, trabajadores del bar comenzaron con la remoción del material dañado, labores en las que participaron elementos de Tránsito y el inspector de riesgos, quien levantó el acta correspondiente para determinar la magnitud del daño.

Aguirre Martínez, explicó que en este tipo de casos se siguen protocolos que contemplan una revisión técnica del inmueble, así como la notificación a la Dirección de Obras Públicas, dependencia que emite el dictamen oficial sobre el estado de la construcción.

Los propietarios reciben un plazo que oscila entre cinco y quince días para realizar las reparaciones necesarias.

El funcionario subrayó que actualmente existen seis edificios en la ciudad catalogados como de riesgo, uno de ellos, un despacho contable, ya concluyó las adecuaciones solicitadas, sustituyendo su cornisa y quedando en regla.