Aprueban una Ley Contra la Extorsión

El Congreso de Tamaulipas aprobó la nueva Ley Contra la Extorsión, cuyo propósito es fortalecer el combate a este delito mediante un mecanismo de denuncia anónima a través del número 089, garantizando la confidencialidad de los reportes ciudadanos.

El diputado Claudio De Leija Hinojosa, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, informó que con esta reforma -impulsada a nivel nacional-, toda denuncia de extorsión será perseguida de oficio por el Estado mexicano, lo que significa que el delito dejará de ser considerado únicamente una afectación individual para convertirse en un delito contra la federación.

"Ya lo probé personalmente, y funciona. Es completamente anónimo y de inmediato se bloquea la línea desde la que se origina la llamada de extorsión. Es un gran avance, porque antes la víctima debía presentar la denuncia por su cuenta; ahora el Estado asume la investigación", explicó el legislador.

De Leija Hinojosa, señaló que esta legislación se suma a otras reformas relevantes aprobadas recientemente, entre ellas la nueva Ley de Amparo, cuyo objetivo es evitar el uso abusivo del recurso por parte de grandes deudores fiscales o personas acusadas de delitos graves.

Asimismo, se reforzaron disposiciones para sancionar con penas de hasta 20 años de prisión la falsedad de declaraciones, y se amplió el marco legal para reconocer la legítima defensa de terceros en casos de violencia contra mujeres, con el fin de proteger a quienes intervengan para auxiliar a una víctima de agresión.