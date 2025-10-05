Colecta del Teletón sin botes clonados

A diferencia de lo ocurrido el año pasado, durante la colecta del Teletón 2025 no se han registrado casos de personas utilizando botes falsos para recaudar dinero en la zona conurbada ni en otras regiones del estado, informó el director general del CRIT Tamaulipas, Baldomero Pérez.

Recordó que en la edición 2024 se detectaron al menos cuatro puntos donde particulares simulaban participar en la campaña, situación que derivó en la intervención de las autoridades.

"Nosotros no actuamos directamente, pero sí damos aviso a la policía para que proceda conforme a la ley", precisó.

El directivo destacó que este año no se ha reportado ningún incidente, lo que refleja -dijo- una mayor confianza de la ciudadanía en la colecta y garantiza que los donativos depositados en las alcancías oficiales llegarán íntegramente a su destino.

Explicó que las urnas de la edición 2025 son fácilmente identificables, pues en el costado derecho incluyen el nuevo eslogan "Teletón Cambia Todo", lo que permite distinguirlas de versiones anteriores y evitar confusiones.

En cuanto a la meta de este año, señaló que a nivel nacional se busca superar los 420 millones 770 mil 69 pesos, cifra alcanzada en la colecta pasada.

Finalmente, invitó a la población a denunciar cualquier irregularidad que pudiera detectarse y reiteró el llamado a sumarse a esta campaña de solidaridad, que cada año beneficia a miles de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, cáncer o autismo en todo el país.