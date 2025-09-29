Aumenta plaga de cocodrilos

Un pescador sorprendió a propios y extraños en Playa Miramar la tarde de este sábado, luego de que al lanzar su atarraya quedara atrapado un cocodrilo de poco menos de un metro de longitud.

El hecho ocurrió entre las torres 4 y 5 del máximo paseo turístico del sur de Tamaulipas, zona donde hace apenas unos días Protección Civil había intervenido para asegurar a otro ejemplar de mayor tamaño.

De acuerdo con testigos, el pescador realizó su lance habitual sin imaginar que, al recoger la red, el reptil vendría enredado.

Con precaución logró sacarlo y de inmediato notificó a las autoridades para su resguardo.

El animal fue entregado a personal especializado para su traslado a un hábitat seguro, lejos de la mancha urbana y del área de playa, con el fin de evitar riesgos tanto a visitantes como al propio ejemplar.

Cabe hacer mención que hace unas semanas el alcalde Erasmo González Robledo, aseguró que en Playa Miramar no había la existencia de cocodrilos, pese a la serie de capturas que se han dado por parte de Protección Civil y Bomberos de la urbe petrolera.

AVISTAN OTRO EN DUNAS DORADAS

Asimismo, otro cocodrilo fue avistado este fin de semana en Dunas Doradas, a la altura del Cordón Litoral.

Fue un pescador deportivo quien avistó el ejemplar de poco más de 2 metros de longitud, mismo que merodeaba en la orilla de mar.

Ese punto se ha sido de atracción para los pescadores deportivos; van tres avistamientos que se dan en ese sitio, a unos 6 kilómetros al norte de la Playa de Miramar.



