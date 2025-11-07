Clausura Profepa trabajos de ampliación en hotel y condominio de playa Miramar

Como parte de un operativo para prevenir, detectar y sancionar actividades ilegales que afectan manglares, humedales, dunas y zonas federales marítimo-terrestres, la Profepa clausuró parcialmente los trabajos de ampliación de un hotel y un condominio en construcción en Playa Miramar en Tamaulipas.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que del 27 al 31 de octubre realizó un operativo de inspección en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en ecosistemas costeros.

Durante esta jornada, se llevaron a cabo 50 visitas de inspección en 14 entidades federativas, de las cuales 37 corresponden a obras y actividades en ecosistemas costeros y 13 a ocupaciones en Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

¿Qué clausuras se hicieron en el operativo?

Como resultado de las acciones, se impusieron 31 clausuras totales o parciales temporales a proyectos inmobiliarios, obras o actividades que no contaban con la autorización en materia ambiental que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En Tamaulipas, clausuraron parcialmente los trabajos de ampliación de un hotel y un condominio en construcción, ambos ubicados en Playa Miramar, Ciudad Madero, por carecer de autorización en materia de impacto ambiental.

¿Quiénes participaron en el operativo?

En el operativo nacional participaron 151 elementos de la Profepa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), quienes desarrollaron acciones conjuntas de inspección y vigilancia en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

La Profepa señala que los ecosistemas costeros son vitales por su capacidad para proteger las costas, regular el clima y sustentar una gran biodiversidad y actividad económica. Ofrecen servicios esenciales como la protección contra tormentas e inundaciones (a través de arrecifes, manglares y dunas), la provisión de hábitats para la pesca y el almacenamiento de carbono, además de recursos como agua y materias primas.

¿Cuál es la importancia de los ecosistemas costeros?

"Su conservación es crucial para la salud del planeta y el bienestar de las comunidades humanas. Continuaremos trabajando para vigilar y proteger los ecosistemas costeros y toda la vida que hay en ellos, así como para asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental", afirmó la procuradora Mariana Boy.