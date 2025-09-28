Hallan cuerpo en un canal

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado la mañana de este sábado flotando en el Canal de Navegación del Río Pánuco, frente al dique seco de la Terminal Marítima de Ciudad Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, trabajadores de Petróleos Mexicanos detectaron la presencia del cadáver entre ramas y palizada arrastrada por la corriente, dando aviso de inmediato a las autoridades.

Al sitio acudió personal de la Capitanía Regional de Puertos y de Protección Civil, quienes realizaron las maniobras para recuperar el cuerpo y trasladarlo a la orilla.

Posteriormente, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado arribaron al lugar para dar fe del hallazgo e iniciar las investigaciones correspondientes, con el objetivo de determinar la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

El hombre vestía un pantalón de mezclilla gris y playera del mismo color con zapatos cafés.