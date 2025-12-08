Monitorean las carreteras para alertas de bloqueos

La Secretaría de Turismo de Tamaulipas mantiene un monitoreo constante de las condiciones carreteras desde los bloqueos realizados por productores agrícolas en diversos puntos del estado, los cuales provocaron retrasos y complicaciones para automovilistas y transportistas.

El titular de la dependencia, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que a través de las plataformas oficiales se está publicando información actualizada sobre cierres, rutas alternas y zonas de congestionamiento, con el fin de alertar a los viajeros y reducir riesgos durante sus traslados.

"Estamos tratando de estar informando en tiempo real. En las páginas de la Secretaría de Turismo emitimos las alertas... Lo que podemos hacer es mantener actualizados a los viajeros para que tomen sus precauciones", señaló.

Aunque reconoció que algunos turistas han quedado varados o separados de sus grupos debido a los bloqueos, destacó que por el momento no se ha registrado un impacto económico relevante en el sector.

Hernández Rodríguez, reiteró el llamado a los visitantes y automovilistas a mantenerse pendientes de los avisos oficiales y planear con anticipación sus desplazamientos mientras continúan las manifestaciones en distintos tramos carreteros del estado.