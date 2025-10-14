Río Pánuco bajo la lupa

Protección Civil de Ciudad Madero monitorea de forma constante los niveles del río Pánuco ante la cresta que se ha venido por las recientes lluvias en la región y zonas altas.

Ricardo Aguirre Martínez, titular de esa dependencia, dijo que el domingo alrededor de las 7 de la noche el río se había desbordado en el Paso del Zacate, sin que se vieran afectaciones.

Durante el monitoreo, el punto de las 9 de la noche el nivel seguía en la misma situación, sin embargo, alrededor de las 04:00 horas de este lunes, el nivel descendió considerablemente.

"Ahorita ya está en su nivel normal... Digo, ya se ve el muelle. Por la noche sí se inundaron unas calles y el agua llegó a las casas, pero sin afectaciones".

Señaló que están en coordinación con Protección Civil de Pánuco, Pueblo Viejo y Capitanía de Puerto para vigilar el comportamiento de los niveles del caudal.

Mencionó Aguirre Martínez que estarán con los monitoreos del Pánuco un par de días más, o bien, hasta considerar que el riesgo de ha disminuido a su totalidad.

Explicó que por las noches se da la marea alta en el mar, lo que impide que el agua salga por la desembocadura del río Pánuco, ocasionando que se eleven los niveles.

Sin embargo, por el día, tiende a bajar la marea, lo que libera el flujo de agua hacia el mar.

"Es un efecto natural que de unas 4 horas en la madrugada y cuando amanece baja el nivel".

Por último lanzó un llamado para que la ciudadanía no se deje persuadir y crear psicosis por información vertida en redes sociales, invitando a que estén informados por los canales oficiales.



