Disminuyen avistamientos y la captura de cocodrilos

La presencia de cocodrilos en diferentes sectores de Ciudad Madero muestra una disminución significativa durante el mes de agosto, informó el director de Protección Civil, Ricardo Aguirre Martínez.

El funcionario explicó que mientras en julio se registraron más de 30 reportes de avistamientos de saurios, en lo que va de agosto la cifra apenas alcanza 15 casos.

Señaló que las lluvias recientes han contribuido a normalizar el nivel de las lagunas, lo que reduce el desplazamiento de estos animales hacia zonas habitacionales.

"El mes pasado las lagunas estaban desbordadas y los cocodrilos se desorientaban, por eso aumentaban los reportes. Ahora, con el retorno a su nivel habitual, la situación ha mejorado", indicó Aguirre Martínez.

El reporte más reciente ocurrió en el canal de acceso al fraccionamiento 18 de Marzo, donde fue asegurado un ejemplar de tamaño mediano que posteriormente se trasladó al cuartel de Bomberos para su liberación en su hábitat natural.