Automovilista ingresa al desfile en Ciudad Madero

Madero.- Un automovilista puso en riesgo a decenas de estudiantes al irrumpir con su vehículo en pleno desfile conmemorativo del 20 de Noviembre, al desatender las restricciones de circulación establecidas para el evento cívico en Ciudad Madero.

Testigos señalaron que el conductor ignoró por completo las cintas de seguridad y los señalamientos colocados en distintas calles, avanzando pese a las advertencias del personal encargado de resguardar la zona. Su ingreso intempestivo en medio del contingente estudiantil provocó alarma entre los asistentes, quienes presenciaron cómo el vehículo se aproximó peligrosamente a los participantes.

Afortunadamente no se registraron personas lesionadas. Un agente de Tránsito Municipal logró detener la marcha del automovilista y le llamó la atención por su comportamiento, mientras que ciudadanos presentes condenaron enérgicamente la imprudencia.

Las autoridades viales reiteraron que los cierres viales durante eventos cívicos tienen como propósito salvaguardar la integridad de miles de alumnos, docentes y familias, por lo que exhortaron a la población a respetar las indicaciones y rutas establecidas para evitar incidentes.



