Abuelita y nieto mueren atropellados por un autobús en Ciudad Madero

Una mujer adulta y un menor de edad fueron atropellados por un autobús de transporte público en Ciudad Madero, Tamaulipas. Ambos perdieron la vida al no resistir sus cuerpos.

De acuerdo con testigos y con un video que circula en redes sociales, la mujer y el niño cruzaron la calle frente al autobús que estaba detenido por el semáforo. Al ponerse en verde, el conductor de la unidad avanzó y presuntamente no vio a la mujer y al menor, pasando por encima de ellos. Luego de percatarse de lo ocurrido, detuvo la marcha.

Tras las investigaciones, se supo que eran abuelita y nieto los que fueron atropellados. La mujer perdió la vida en el sitio, mientras que el menor fue llevado a un hospital para su atención médica, pero su cuerpo no resistió y minutos después falleció.

El chofer fue detenido y puesto ante las autoridades para las investigaciones correspondientes.