Centro Libre, refugio y apoyo para mujeres

El Centro Libre para las Mujeres se ha convertido en un espacio de atención especializada y de protección para mujeres que enfrentan situaciones de violencia, vulnerabilidad o desamparo, ofreciendo servicios gratuitos en asesoría legal, psicológica y social.

María de los Ángeles Rojas López, responsable del programa, explicó que este centro trabaja de la mano con el Instituto de la Mujer, el cual canaliza los casos a través de la línea de atención 079.

"Hasta ahora hemos atendido a 27 mujeres, la mayoría con edades entre los 30 y 40 años. Los casos más frecuentes son por falta de pensión alimenticia y conflictos de divorcio, aunque también se han reportado situaciones de violencia física", detalló.

El equipo de trabajo está integrado por Jacqueline Montesinos, encargada del área jurídica; Grecia Ulloa, trabajadora social; así como promotoras de derechos que difunden la Cartilla de las Mujeres, documento que resume 15 derechos fundamentales.

El programa no sólo atiende a mujeres adultas, sino también a niñas y adolescentes, con quienes se busca prevenir que sufran agresiones.

"Hemos detectado altos niveles de violencia entre jóvenes, por lo que estamos preparando pláticas y talleres en escuelas al concluir el periodo vacacional", agregó Rojas López.

El Centro Libre para las Mujeres opera en las instalaciones del Centro Comunitario de Bienestar, ubicado en la colonia Lienzo Charro, y ofrece todos sus servicios de manera gratuita.