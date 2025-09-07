Denuncian relleno ilegal de lagunas en Madero

El Ayuntamiento de Madero alertó sobre la proliferación de rellenos clandestinos en cuerpos de agua del municipio, una práctica que, además de ser ilegal, incrementa el riesgo de inundaciones en colonias cercanas.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín Rodríguez, explicó que se han detectado camiones descargando escombro y basura en lagunas naturales, con el propósito de ganar terreno y posteriormente colocarlos como supuesta propiedad privada.

"Es una situación que no podemos ignorar. Hemos visto cómo rellenan lagunas y hasta instalan letreros de propiedad particular, lo cual constituye un delito", enfatizó.

El funcionario informó que hasta ahora se han presentado dos denuncias formales, una relacionada con la laguna de La Ilusión y otra en el área del corredor urbano. Sin embargo, recordó que la jurisdicción principal corresponde a dependencias federales como la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dado que se trata de bienes nacionales.

Marín Rodríguez, exhortó a la población a reportar cualquier caso de relleno ilegal mediante el 911 o aportando fotografías y videos que fortalezcan los expedientes de investigación.

Recalcó que quienes sean sorprendidos podrían enfrentar sanciones que van desde multas económicas hasta penas de prisión.

Aunque no se han registrado detenidos, aseguró que el área jurídica municipal trabaja de la mano con la Fiscalía y autoridades federales para dar seguimiento a las carpetas abiertas.