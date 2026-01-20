¡Indignación total!

La indignación volvió a sacudir a vecinos y defensores de los animales tras el hallazgo de un caballo severamente lesionado, que fue dejado a su suerte en la prolongación Aguascalientes, en la colonia Talleres.

El ejemplar presentaba heridas profundas y un tendón expuesto, por lo que su estado fue considerado delicado y de atención veterinaria inmediata.

Acciones de la autoridad ante el caso de crueldad animal

De acuerdo con integrantes de colectivos animalistas que acudieron al lugar, el equino aún tiene posibilidades de sobrevivir si recibe tratamiento especializado de manera urgente.

Mientras se organizaban las labores para su resguardo, los activistas solicitaron el apoyo de la Guardia Estatal con el objetivo de que se iniciaran las diligencias correspondientes y se investigue a los responsables de este nuevo caso de crueldad animal.

Impacto en la comunidad tras el hallazgo del caballo

Este hecho ocurre a pocos días de otro episodio similar que causó consternación en el municipio, cuando una yegua tuvo que ser sacrificada debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, presuntamente derivadas del abandono y la falta de cuidados, lo que reavivó las críticas por la falta de castigos ejemplares.

Reacciones de activistas y ciudadanos sobre el maltrato animal

Organizaciones civiles y ciudadanos reiteraron su exigencia a las autoridades municipales y estatales para reforzar la vigilancia, aplicar la ley sin excepciones y fomentar la denuncia ciudadana, recordando que el maltrato animal constituye un delito en Tamaulipas.