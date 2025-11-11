Jóvenes voluntarios rehabilitan plazas públicas de Congregación Valadeces

Con entusiasmo y compromiso, jóvenes integrantes del Voluntariado Misión Tamaulipas se unieron para realizar labores de rehabilitación y embellecimiento en las plazas públicas de Congregación Valadeces, demostrando que el trabajo en equipo y la solidaridad pueden generar un impacto positivo en la sociedad.

¿Qué ocurrió?

El coordinador regional del Injuve Tamaulipas, Irving Jesús Treviño Mendoza, destacó la importancia de estas acciones comunitarias que promueven la participación juvenil y fortalecen el sentido de pertenencia. "Con trabajo en equipo y compromiso, seguimos transformando los espacios para que las familias puedan disfrutarlos con orgullo", señaló.

Como parte de esta jornada, los jóvenes voluntarios realizaron actividades de retiro de pintura, limpieza general y preparación de superficies en la plaza principal del poblado. Posteriormente, continuarán con el repintado y embellecimiento del lugar, buscando revitalizar uno de los puntos de encuentro más importantes para las familias de la comunidad.

¿Cuál es el impacto de estas acciones?

Estas acciones forman parte de la estrategia del Voluntariado Misión Tamaulipas para fomentar la responsabilidad social, el liderazgo juvenil y el amor por la comunidad, impulsando a más jóvenes a sumarse a proyectos que fortalezcan el tejido social y mejoren la calidad de vida en el estado.