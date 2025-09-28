Recibe alcaldesa a estudiante fotografa

Reafirmando su compromiso con la educación y el impulso a las expresiones artísticas, la alcaldesa Nataly García Díaz recibió en su despacho a la alumna Génesis Anjelina López Cruz, del COBAT 09 “Dr. Ramiro Iglesias Leal”, quien obtuvo el primer lugar estatal en el concurso de fotografía “¡Viva mi Patria!” 2025, y a quien se le hizo entrega de un obsequio como un estímulo a su gran logro.

Durante el emotivo encuentro, la Presidenta Municipal reconoció el talento y la sensibilidad artística de Génesis, quien destacó entre cientos de participantes con su obra titulada “El Silencio de las Vías”, una pieza que reflejó creatividad, profundidad y una mirada única sobre el entorno.

“Tuve el honor de recibir en mi oficina a la talentosa alumna Génesis Anjelina López Cruz, quien nos llena de orgullo al demostrar que en Díaz Ordaz hay juventud con talento, visión y pasión por el arte. ¡Muchas felicidades, Génesis! Este es solo el inicio de todo lo que lograrás”, expresó la alcaldesa.

Este reconocimiento forma parte de las acciones que el Gobierno Municipal realiza para fomentar el desarrollo artístico y cultural entre las y los jóvenes del municipio, brindándoles espacios y respaldo para que continúen su formación y destaquen a nivel estatal y nacional.

La joven fue asesorada por el Ing. Carlos Iván Treviño Martínez, quien la acompañó durante el proceso creativo y en la preparación para el certamen. Su logro no solo resalta el esfuerzo individual, sino también el compromiso del personal docente y educativo de la institución.