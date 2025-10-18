Alumnos visitan el Museo Municipal

Alumnos visitan el Museo MunicipalEl paseo concluyó con la toma de una fotografía histórica en donde se recuerda la Emancipación de Díaz Ordaz
El Director del Museo Héctor Treviño García agradeció a directivos y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 48 Servando Canales Molano de Congregación Valadeces por haber tenido el tiempo de visitar el Museo Municipal y Casa de Cultura.
Los jóvenes disfrutaron de un recorrido por estos espacios culturales y un paseo especial por la plaza principal donde se les dio una explicación histórica del kiosco, el monumento a Juárez, la presidencia municipal y las antiguas escuelas.
El paseo concluyó con la toma de una fotografía histórica en donde se recuerda la Emancipación de Gustavo Díaz Ordaz.
"Agradezco al grupo de la Maestra Conchis Alaffa y al Director Hermes Osiris Castillo Salinas por su confianza y apoyo para este gran evento cargado de historia entre los jóvenes estudiantes", indicó Treviño García.