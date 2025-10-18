Alumnos visitan el Museo Municipal

El Director del Museo Héctor Treviño García agradeció a directivos y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 48 Servando Canales Molano de Congregación Valadeces por haber tenido el tiempo de visitar el Museo Municipal y Casa de Cultura.

Los jóvenes disfrutaron de un recorrido por estos espacios culturales y un paseo especial por la plaza principal donde se les dio una explicación histórica del kiosco, el monumento a Juárez, la presidencia municipal y las antiguas escuelas.

El paseo concluyó con la toma de una fotografía histórica en donde se recuerda la Emancipación de Gustavo Díaz Ordaz.