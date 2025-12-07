Supervisan construcción de clínica del ISSSTE

La alcaldesa Nataly García Díaz, acompañada del M.I. Néstor Enrique Anguiano Zarate, Jefe del departamento de la subdirección de obras y contrataciones del ISSSTE, realizó una visita de supervisión a la construcción de la Unidad de Medicina Familiar en la colonia San Miguel Nuevo.

Detalles sobre la construcción de la unidad médica

La presidenta del municipio más joven de Tamaulipas destacó los avances en esta obra que beneficiará a miles de derechohabientes, ofreciendo un servicio de calidad en un espacio de alta tecnología.

Beneficios de la nueva Unidad de Medicina Familiar

Durante el recorrido se detalló que serán cuatro espacios principales donde se brindará atención dental, medicina familiar, curaciones y farmacia, además de una amplia sala de espera, áreas verdes, cuarto de máquinas, sanitarios y cajones de estacionamiento, además de una adecuada instalación eléctrica de alto voltaje.