Abren convocatoria para Protección Civil

Este lunes 18 de agosto quedó abierta la convocatoria para quienes deseen integrarse como voluntarios al departamento de Protección Civil del municipio de Díaz Ordaz.

Gerardo Falcón Uribe, director de la dependencia, informó que pueden participar hombres y mujeres a partir de los 17 años de edad, siempre y cuando se encuentren estudiando o trabajando. Además, los interesados no deben contar con antecedentes policiales, penales o judiciales.

El funcionario destacó que los aspirantes deben tener vocación de servicio, sentido de responsabilidad y disciplina, ya que su labor consistirá en apoyar a la comunidad durante sus tiempos libres.

Quienes deseen más información pueden acudir a las oficinas de Protección Civil, ubicadas en la avenida Hidalgo, en un horario de 08:00 de la mañana a 03:00 de la tarde, de lunes a viernes. Ahí se les proporcionarán los requisitos completos para formar parte del equipo.

Falcón Uribe reiteró la invitación a la ciudadanía a sumarse a esta noble labor, donde los voluntarios serán capacitados para brindar apoyo a la comunidad Díazordacense cuando sea necesario.