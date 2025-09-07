Avanza Sección 52 a la final nacional

El equipo de beisbol representativo de la Sección 52 en la XXIX Edición de los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales del Sector Medio Ambiente, obtuvo el pase a la fase final nacional.

La etapa nacional se disputará en Puerto Vallarta Jalisco del 3 al 7 de noviembre, donde participarán contando siempre con el apoyo del Secretario General de la Sección 52 del Sindicato de Semarnat Jorge Humberto González Rodríguez y el Secretario de Organización Moisés N. Reyes Meza.

Marco Antonio Treviño Pérez integrante del seleccionado seccional, dio a conocer el triunfo del equipo en la final regional realizada en Aguascalientes, donde derrotaron con un marcador de 18 carreras a 1 al equipo de Coahuila.

Con este triunfo obtuvieron el pase a la etapa nacional, por lo que ya se encuentran listos para participar en el evento deportivo cultural, donde tienen la confianza de obtener el campeonato nacional para orgullo de los Tamaulipecos.

En estos mismos encuentros, el equipo de Volibol también ganó la final regional, así como atletismo en 5K y 10K, y al igual que el equipo de béisbol participarán en la etapa nacional en busca del campeonato, por lo que también irán al evento nacional en el que la Sección 52 del Sindicato de Semarnat siempre se han destacado en diferentes disciplinas.