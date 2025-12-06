Juegan Lobos por Tamaulipas

Con orgullo y compromiso deportivo, el equipo Díazordacense de la Academia Lobos Basquetbol, representa a Tamaulipas en el Torneo Nacional Elite, celebrado del 3 al 7 de diciembre en el Gimnasio de los Tigres, en Monterrey, Nuevo León. Este torneo reúne a algunos de los mejores equipos juveniles del país, convirtiéndose en una vitrina importante para el talento emergente.

¿Qué declaró Rogelio Olivares sobre el equipo?

Rogelio Eduardo Olivares Rivera, titular de la academia, destacó que la participación en esta competencia es resultado del arduo trabajo y disciplina que el equipo ha desarrollado en los últimos meses. Subrayó que el nivel del torneo es exigente, pero confía plenamente en el desempeño de los jugadores, quienes han mostrado madurez, técnica y un fuerte espíritu competitivo.