Asiste Nataly a torneo de pesca

La alcaldesa Nataly García Díaz asistió como invitada de honor al 53 aniversario del Club de Tiro, Caza y Pesca "Julio Estrada", el que celebraron con un torneo de tiro de Trap Americano en el campo "Carlos Grosso Bustamante", en un ambiente de sana convivencia y una competencia netamente deportiva.

En agradecimiento por su valioso apoyo y compromiso con el fomento al deporte en la comunidad, y el respaldo para hacer posible este torneo motivando a las nuevas generaciones de tiradores deportivos, le fue entregado un reconocimiento a la alcaldesa Nataly García Díaz.

La Directiva integrada por Martín Aranda Arredondo como Presidente, Julián González Borrego como Secretario, Adán Antonio Longoria Sáenz como Tesorero, y el Juez de Campo Ing. Ezequiel García Cortina, organizaron ordenadamente este festejo en el que asistió también el Síndico Municipal Ing. Artemio Flores Milán, y el Secretario del Ayuntamiento Joselino Grosso Espinoza, nieto del fundador del Club de Tiro "Julio Estrada", de ahí que el campo lleve el nombre de Don Carlos Grosso Bustamante desde el 19 de septiembre de 1992.

Luego de la participación de tiradores de Reynosa, Miguel Alemán y Díaz Ordaz, se llevó a cabo la ceremonia de premiación donde los ganadores en las diferentes categorías fueron los siguientes: Categoría B en primer lugar Jonathan Salazar, segundo lugar Romeo Villarreal y tercero Jorge Garza, los tres de Díaz Ordaz, destacando que Jonathan obtuvo el primer lugar con tirada perfecta 25 de 25.