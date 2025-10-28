Premian a ganadores de torneo de futbol

En un ambiente lleno de entusiasmo y compañerismo, se llevaron a cabo con éxito las finales y ceremonia de premiación de la Liga Municipal de Futbol Rápido correspondiente al campeonato 2025, informó el titular de Deportes, Alfredo Rosales.

La ceremonia de premiación contó con la presencia de autoridades municipales, entre ellos el director de Deportes Alfredo Rosales, la regidora de educación Bilma Ibarra Valadez, el oficial mayor Ing. Ezequiel García Cortina, el director de Finanzas C.P. Eduardo Rodríguez Rivera y el presidente de la liga Adolfo Suarez, quienes felicitaron a los equipos participantes y entregaron los trofeos correspondientes.

PREMIADOS

En la categoría de segunda fuerza, el trofeo de campeón lo obtuvo Dynamo, subcampeón Deportivo Sánchez, tercer lugar Lobiños, súper líder Deportivo Sánchez y campeón de recopa Pájaro Boys.

En primera fuerza el equipo de Yonke FC se corono como campeones, Amigos de Piedra con el subcampeonato y Librería con el tercer lugar, súper líder Yonke FC.

En la categoría premier, el trofeo de campeones fue para Pizzas Jr. el subcampeonato se lo llevó el equipo de La Roma, tercer lugar el Infona y Cazadores se llevan el título de súper líder.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal que preside Nataly García Díaz, resalta la importancia de practicar deportes, ya que fomentan estilos de vida saludables, fortalecen valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo, además de crear espacios de sana convivencia entre jóvenes y adultos.



